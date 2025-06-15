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Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков - РИА Новости, 15.06.2025
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02:31 15.06.2025 (обновлено: 10:01 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/obrazovanie-2022891338.html
Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков
Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков - РИА Новости, 15.06.2025
Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков
Готов проект изменений в закон для перехода России на новую модель высшего образования, она уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:31:00+03:00
2025-06-15T10:01:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Готов проект изменений в закон для перехода России на новую модель высшего образования, она уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а также хорошо воспринимается в обществе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель (новая модель высшего образования - ред.) во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе", – сказал министр. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html
https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html
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общество, россия, валерий фальков, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет
Общество, Россия, Валерий Фальков, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет
Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков

Фальков рассказал о проекте изменений в закон о новой модели высшего образования

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Готов проект изменений в закон для перехода России на новую модель высшего образования, она уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а также хорошо воспринимается в обществе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель (новая модель высшего образования - ред.) во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе", – сказал министр.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Фальков рассказал о регулировании количества платных мест в вузах
Вчера, 03:17
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
МГУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Вузы перейдут на обновленную систему образования в 2026 году
7 января, 02:21
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университет
 
 
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