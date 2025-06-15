https://ria.ru/20250615/obrazovanie-2022891338.html

Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков

Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков - РИА Новости, 15.06.2025

Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков

Готов проект изменений в закон для перехода России на новую модель высшего образования, она уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:31:00+03:00

2025-06-15T02:31:00+03:00

2025-06-15T10:01:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Готов проект изменений в закон для перехода России на новую модель высшего образования, она уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а также хорошо воспринимается в обществе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель (новая модель высшего образования - ред.) во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе", – сказал министр. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html

https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет