Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков
Фальков рассказал о проекте изменений в закон о новой модели высшего образования
© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Готов проект изменений в закон для перехода России на новую модель высшего образования, она уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а также хорошо воспринимается в обществе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель (новая модель высшего образования - ред.) во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе", – сказал министр.
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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