В Иране атакован один из центров Минобороны
В Исфахане был атакован один из центров Минобороны Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiПожарные в Иране
© AP Photo / Vahid Salemi
Пожарные в Иране
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Один из центров министерства обороны Ирана в Исфахане был атакован час назад, власти оценивают ущерб, заявил заместитель губернатора провинции Исфахан по делам обороны и безопасности Акбар Салехи.
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"Час назад был атакован один из центров, связанных с министерством обороны Ирана в Исфахане, сейчас оценивается возможный ущерб", - приводит его слова агентство Nour News.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.