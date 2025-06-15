https://ria.ru/20250615/lauder-2023021457.html

Умер сын основателей косметической компании Estee Lauder

Умер сын основателей косметической компании Estee Lauder - РИА Новости, 15.06.2025

Умер сын основателей косметической компании Estee Lauder

Сын основателей косметической компании Estee Lauder и почетный председатель ее совета директоров Леонард Лаудер умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T23:26:00+03:00

2025-06-15T23:26:00+03:00

2025-06-15T23:26:00+03:00

сша

нью-йорк (город)

колумбийский университет

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2023017997_0:0:2758:1551_1920x0_80_0_0_74abebc6614235298d5de8a317e32db3.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сын основателей косметической компании Estee Lauder и почетный председатель ее совета директоров Леонард Лаудер умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте компании."Его теплота и забота оставили след в нашей компании, отрасли и, конечно же, в нашей семье", — заявил его сын Уильям.Лаудер родился в 1933 году в Нью-Йорке, он был старшим сыном Эсте и Джозефа Лаудеров. Он учился в Высшей научной школе Бронкса, Уортонской школе бизнеса, Военно-морской академии США, а также в Школе бизнеса Колумбийского университета. Позже служил лейтенантом в ВМС США, за что был отмечен наградой "Выдающиеся выпускники".Лаудер официально присоединился к семейному предприятию в 1958 году и сыграл ключевую роль в превращении компании в мультибрендового косметического гиганта.

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нью-йорк (город), колумбийский университет, в мире