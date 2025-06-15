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Умер сын основателей косметической компании Estee Lauder
Умер сын основателей косметической компании Estee Lauder - РИА Новости, 15.06.2025
Умер сын основателей косметической компании Estee Lauder
Сын основателей косметической компании Estee Lauder и почетный председатель ее совета директоров Леонард Лаудер умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:26:00+03:00
2025-06-15T23:26:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сын основателей косметической компании Estee Lauder и почетный председатель ее совета директоров Леонард Лаудер умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте компании."Его теплота и забота оставили след в нашей компании, отрасли и, конечно же, в нашей семье", — заявил его сын Уильям.Лаудер родился в 1933 году в Нью-Йорке, он был старшим сыном Эсте и Джозефа Лаудеров. Он учился в Высшей научной школе Бронкса, Уортонской школе бизнеса, Военно-морской академии США, а также в Школе бизнеса Колумбийского университета. Позже служил лейтенантом в ВМС США, за что был отмечен наградой "Выдающиеся выпускники".Лаудер официально присоединился к семейному предприятию в 1958 году и сыграл ключевую роль в превращении компании в мультибрендового косметического гиганта.
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сша, нью-йорк (город), колумбийский университет, в мире
США, Нью-Йорк (город), Колумбийский университет, В мире
Умер сын основателей косметической компании Estee Lauder
Умер сын основателей компании Estee Lauder Леонард Лаудер