https://ria.ru/20250615/ksir-2022944602.html

КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров

КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров - РИА Новости, 15.06.2025

КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил КСИР в результате атак Израиля. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:22:00+03:00

2025-06-15T12:22:00+03:00

2025-06-15T14:08:00+03:00

в мире

иран

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корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил КСИР в результате атак Израиля."Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КСИР.Среди наиболее высокопоставленных иранских военных, погибших при ударах Израиля - глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном