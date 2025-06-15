КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров
КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского авиаудара на юге Тегерана, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского авиаудара на юге Тегерана, Иран
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил КСИР в результате атак Израиля.
"Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КСИР.
Среди наиболее высокопоставленных иранских военных, погибших при ударах Израиля - глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.