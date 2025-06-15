Рейтинг@Mail.ru
КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 15.06.2025 (обновлено: 14:08 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ksir-2022944602.html
КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров
КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров - РИА Новости, 15.06.2025
КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил КСИР в результате атак Израиля. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:22:00+03:00
2025-06-15T14:08:00+03:00
в мире
иран
израиль
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022943604_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_d76627802b351af833342b69667a4cc0.jpg
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил КСИР в результате атак Израиля."Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КСИР.Среди наиболее высокопоставленных иранских военных, погибших при ударах Израиля - глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/ssha-2022937300.html
https://ria.ru/20250615/iran-2022935977.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022943604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e14ff811b36d691b567a01e397cf3a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров

КСИР сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского авиаудара на юге Тегерана, Иран
Дым на месте израильского авиаудара на юге Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского авиаудара на юге Тегерана, Иран
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели еще восьми командиров военно-космических сил КСИР в результате атак Израиля.
"Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосров Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КСИР.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иран заявил, что США поддерживали Израиль в его атаках
11:43
Среди наиболее высокопоставленных иранских военных, погибших при ударах Израиля - глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
МИД Ирана прокомментировал атаки Израиля по нефтяным объектам
11:22
 
В миреИранИзраильКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала