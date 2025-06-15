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Глава ЕК отметила право Израиля на самооборону

Глава ЕК отметила право Израиля на самооборону - РИА Новости, 15.06.2025

Глава ЕК отметила право Израиля на самооборону

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого она подчеркнула РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T23:03:00+03:00

2025-06-15T23:03:00+03:00

2025-06-15T23:03:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого она подчеркнула право Израиля на самооборону. "Только что поговорила с премьер-министром Нетаньяху... Я подтвердила нашу приверженность миру, стабильности и дипломатическим усилиям, ведущим к деэскалации. В этом контексте я подчеркнула, что Израиль имеет право на самооборону. Иран является главным источником региональной нестабильности", - написала глава ЕК в соцсети Х. Она добавила, что позиция Европы всегда была ясна: "Иран никогда не сможет получить ядерное оружие". Глава ЕК отметила, что в ходе разговора с Нетаньяху они также обсудили ситуацию в секторе Газа. "Гуманитарная ситуация в Газе неприемлема. Я повторила наш настоятельный призыв немедленно доставить всю гуманитарную помощь нуждающимся гражданам", - отметила Урсула фон дер Ляйен. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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