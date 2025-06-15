https://ria.ru/20250615/izrail-2022971937.html

Израиль зафиксировал запуски ракет из Ирана

Израиль зафиксировал запуски ракет из Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль зафиксировал запуски ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону еврейского государства, системы ПВО работают для перехвата угрозы, сообщила... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:11:00+03:00

2025-06-15T16:11:00+03:00

2025-06-15T16:17:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону еврейского государства, системы ПВО работают для перехвата угрозы, сообщила пресс-служба армии."Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из Ирана по направлению территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном