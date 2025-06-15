https://ria.ru/20250615/izrail-2022957760.html
Израильские спасатели продолжат разбор завалов в Бат-Яме
Израильские спасатели продолжат разбор завалов в Бат-Яме - РИА Новости, 15.06.2025
Израильские спасатели продолжат разбор завалов в Бат-Яме
Израильские спасательные службы продолжают разбор завалов на месте попадания иранской ракеты в жилую многоэтажку в Бат-Яме к югу от Тель-Авива, которая частично РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:25:00+03:00
2025-06-15T14:25:00+03:00
2025-06-15T15:48:00+03:00
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магатэ
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Израильские спасательные службы продолжают разбор завалов на месте попадания иранской ракеты в жилую многоэтажку в Бат-Яме к югу от Тель-Авива, которая частично обрушилась, передает корреспондент РИА Новости. По словам спасателей, под завалами еще могут оставаться несколько человек, которые числятся пропавшими без вести. Десятки соседних домов получили существенные повреждения в результате ракетного удара. На близлежащей улице до сих пор остаются десятки искореженных автомобилей и фрагментов зданий. В ночь на воскресенье Иран нанес массированный ракетный удар по северу и центру Израиля, в результате чего были зафиксированы попадания по густонаселенным городским кварталам. В результате удара погибли 11 человек на севере и в центре страны, а десятки получили ранения, еще четверых пока не нашли. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250614/risk-2022760101.html
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Разбор завалов на месте попадания иранской ракеты
Израильские спасательные службы продолжают разбор завалов на месте попадания иранской ракеты в жилую многоэтажку в Бат-Яме к югу от Тель-Авива, которая частично обрушилась, передает корреспондент РИА Новости.
По словам спасателей, под завалами еще могут оставаться несколько человек. Десятки соседних домов получили существенные повреждения, а на близлежащей улице до сих пор остаются десятки искореженных автомобилей и фрагментов зданий.
2025-06-15T14:25
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израильские спасатели продолжат разбор завалов в Бат-Яме
Спасатели продолжат разбор завалов на месте удара ракеты в многоэтажку в Бат-Яме