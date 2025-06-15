https://ria.ru/20250615/izrail-2022956541.html

В Израиле назвали число атакованных военных объектов в Иране

В Израиле назвали число атакованных военных объектов в Иране - РИА Новости, 15.06.2025

В Израиле назвали число атакованных военных объектов в Иране

Израиль за три дня атаковал более 720 военных объектов в Иране, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:17:00+03:00

2025-06-15T14:17:00+03:00

2025-06-15T14:27:00+03:00

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корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израиль за три дня атаковал более 720 военных объектов в Иране, сообщила в воскресенье пресс-служба армии."С начала военных действий израильские войска атаковали более 720 объектов военной инфраструктуры в Иране", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции