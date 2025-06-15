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Израиль заявил об ударе по иранским пусковым установкам - РИА Новости, 15.06.2025
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12:49 15.06.2025 (обновлено: 12:50 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/izrail-2022948377.html
Израиль заявил об ударе по иранским пусковым установкам
Израиль заявил об ударе по иранским пусковым установкам - РИА Новости, 15.06.2025
Израиль заявил об ударе по иранским пусковым установкам
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по иранским пусковым установкам, нацеленным на Государство Израиль. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:49:00+03:00
2025-06-15T12:50:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по иранским пусковым установкам, нацеленным на Государство Израиль. "Ночью (в воскресенье - ред.) ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили готовые к использованию пусковые установки с ракетами класса "земля - земля" в Иране. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковым установкам, которые запускали ракеты в направлении Государства Израиль", - утверждается в сообщении пресс-службы армии. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израиль заявил об ударе по иранским пусковым установкам

ЦАХАЛ нанесла удары по иранским пусковым установкам, нацеленным на Израиль

© Getty Images / Anadolu / Wisam HashlamounИранские ракеты над Хевроном, Израиль
Иранские ракеты над Хевроном, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Wisam Hashlamoun
Иранские ракеты над Хевроном, Израиль
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по иранским пусковым установкам, нацеленным на Государство Израиль.
"Ночью (в воскресенье - ред.) ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили готовые к использованию пусковые установки с ракетами класса "земля - земля" в Иране. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковым установкам, которые запускали ракеты в направлении Государства Израиль", - утверждается в сообщении пресс-службы армии.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Упускает из виду". На Западе указали на одну ошибку Израиля
12:48
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Али ХаменеиКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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