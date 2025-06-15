Израиль заявил об ударе по иранским пусковым установкам
ЦАХАЛ нанесла удары по иранским пусковым установкам, нацеленным на Израиль
© Getty Images / Anadolu / Wisam HashlamounИранские ракеты над Хевроном, Израиль
© Getty Images / Anadolu / Wisam Hashlamoun
Иранские ракеты над Хевроном, Израиль
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по иранским пусковым установкам, нацеленным на Государство Израиль.
"Ночью (в воскресенье - ред.) ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили готовые к использованию пусковые установки с ракетами класса "земля - земля" в Иране. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковым установкам, которые запускали ракеты в направлении Государства Израиль", - утверждается в сообщении пресс-службы армии.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.