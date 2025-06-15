https://ria.ru/20250615/izrail-2022948377.html

Израиль заявил об ударе по иранским пусковым установкам

Израиль заявил об ударе по иранским пусковым установкам - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль заявил об ударе по иранским пусковым установкам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по иранским пусковым установкам, нацеленным на Государство Израиль. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:49:00+03:00

2025-06-15T12:49:00+03:00

2025-06-15T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по иранским пусковым установкам, нацеленным на Государство Израиль. "Ночью (в воскресенье - ред.) ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили готовые к использованию пусковые установки с ракетами класса "земля - земля" в Иране. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковым установкам, которые запускали ракеты в направлении Государства Израиль", - утверждается в сообщении пресс-службы армии. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном