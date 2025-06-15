https://ria.ru/20250615/izrail-2022902743.html

Постпред Израиля призвал осудить ночную ракетную атаку Ирана

Постпред Израиля призвал осудить ночную ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

Постпред Израиля призвал осудить ночную ракетную атаку Ирана

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X призвал международное сообщество и структуры Организации Объединенных Наций... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:11:00+03:00

2025-06-15T06:11:00+03:00

2025-06-15T06:40:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

иран

али хаменеи

юнисеф

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X призвал международное сообщество и структуры Организации Объединенных Наций осудить ночную ракетную атаку Ирана, которая привела к жертвам среди израильского мирного населения.Ранее издание Times of Israel сообщало со ссылкой на спасателей, что число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек. Портал Ynet отметил. что в Бат-Яме погибли по меньшей мере три человека. Ранее верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как объявил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле."Иран осуществил жестокую ракетную атаку на Израиль... Женщины и дети были убиты. Другие получили тяжелые ранения. И все же "ООН-женщины" и ЮНИСЕФ продолжают молчать... Мы требуем четкого и недвусмысленного осуждения. Прямо сейчас", - написал израильский постпред.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T06:11 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, оон, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, али хаменеи, юнисеф, корпус стражей исламской революции, тель-авив