Рейтинг@Mail.ru
Иранские ракеты повредили здание научного института недалеко от Тель-Авива - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 15.06.2025 (обновлено: 05:33 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/izrail-2022899655.html
Иранские ракеты повредили здание научного института недалеко от Тель-Авива
Иранские ракеты повредили здание научного института недалеко от Тель-Авива - РИА Новости, 15.06.2025
Иранские ракеты повредили здание научного института недалеко от Тель-Авива
Научно-исследовательский институт имени Хаима Вейцмана, расположенный в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, получил повреждения в результате РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T05:20:00+03:00
2025-06-15T05:33:00+03:00
в мире
иран
израиль
тель-авив
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
магатэ
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022840430_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_44c4e62eab77aa9a029952ff94702054.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Научно-исследовательский институт имени Хаима Вейцмана, расположенный в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, получил повреждения в результате ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщает газета New York Times со ссылкой на снимки, к которым она получила доступ. "Институт Вейцмана, известный израильский исследовательский центр, получил повреждения в результате последнего ракетного обстрела Ирана. По крайней мере в одном здании, где находятся лаборатории, возник пожар", - говорится в сообщении издания. Газета не опубликовала снимки, которые могли бы показать повреждения здания института. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
иран
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полет иранских ракет в сторону Израиля
Полет иранских ракет в сторону Израиля
2025-06-15T05:20
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022840430_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5140b2ceca65ddfcfc3d8fad08159138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, тель-авив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иранские ракеты повредили здание научного института недалеко от Тель-Авива

Иранские ракеты повредили здание института Вейцмана в городе Реховот

© AP Photo / Ariel SchalitПоследствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Научно-исследовательский институт имени Хаима Вейцмана, расположенный в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, получил повреждения в результате ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщает газета New York Times со ссылкой на снимки, к которым она получила доступ.
"Институт Вейцмана, известный израильский исследовательский центр, получил повреждения в результате последнего ракетного обстрела Ирана. По крайней мере в одном здании, где находятся лаборатории, возник пожар", - говорится в сообщении издания.
Газета не опубликовала снимки, которые могли бы показать повреждения здания института.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреИранИзраильТель-АвивАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала