https://ria.ru/20250615/izrail-2022899655.html

Иранские ракеты повредили здание научного института недалеко от Тель-Авива

Иранские ракеты повредили здание научного института недалеко от Тель-Авива - РИА Новости, 15.06.2025

Иранские ракеты повредили здание научного института недалеко от Тель-Авива

Научно-исследовательский институт имени Хаима Вейцмана, расположенный в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, получил повреждения в результате РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:20:00+03:00

2025-06-15T05:20:00+03:00

2025-06-15T05:33:00+03:00

в мире

иран

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тель-авив

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Научно-исследовательский институт имени Хаима Вейцмана, расположенный в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, получил повреждения в результате ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, сообщает газета New York Times со ссылкой на снимки, к которым она получила доступ. "Институт Вейцмана, известный израильский исследовательский центр, получил повреждения в результате последнего ракетного обстрела Ирана. По крайней мере в одном здании, где находятся лаборатории, возник пожар", - говорится в сообщении издания. Газета не опубликовала снимки, которые могли бы показать повреждения здания института. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Полет иранских ракет в сторону Израиля Полет иранских ракет в сторону Израиля 2025-06-15T05:20 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тель-авив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном