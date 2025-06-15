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Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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22:35 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2023017602.html
Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ
Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ
Средства противовоздушной обороны Тегерана сбили один летательный аппарат, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:35:00+03:00
2025-06-15T22:35:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Тегерана сбили один летательный аппарат, сообщило агентство Fars. Оно не уточнило тип летательного аппарата, но опубликовало видео с летящим в небе объектом, скрывающимся за зданием, после чего произошла вспышка. На видео указано время 22.16 (21.46 мск). Примерно тогда корреспондент РИА Новости слышал звуки работы ПВО в Тегеране. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, тегеран (город), израиль, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ

Fars: средства ПВО Ирана сбили один летательный аппарат

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Тегерана сбили один летательный аппарат, сообщило агентство Fars.
Оно не уточнило тип летательного аппарата, но опубликовало видео с летящим в небе объектом, скрывающимся за зданием, после чего произошла вспышка.
На видео указано время 22.16 (21.46 мск). Примерно тогда корреспондент РИА Новости слышал звуки работы ПВО в Тегеране.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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В миреИранТегеран (город)ИзраильАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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