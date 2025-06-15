https://ria.ru/20250615/iran-2023017602.html

Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ

Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ

Средства противовоздушной обороны Тегерана сбили один летательный аппарат, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T22:35:00+03:00

2025-06-15T22:35:00+03:00

2025-06-15T22:35:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Тегерана сбили один летательный аппарат, сообщило агентство Fars. Оно не уточнило тип летательного аппарата, но опубликовало видео с летящим в небе объектом, скрывающимся за зданием, после чего произошла вспышка. На видео указано время 22.16 (21.46 мск). Примерно тогда корреспондент РИА Новости слышал звуки работы ПВО в Тегеране. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, тегеран (город), израиль, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном