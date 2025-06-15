https://ria.ru/20250615/iran-2023017602.html
Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ
Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ
Средства противовоздушной обороны Тегерана сбили один летательный аппарат, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:35:00+03:00
2025-06-15T22:35:00+03:00
2025-06-15T22:35:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Тегерана сбили один летательный аппарат, сообщило агентство Fars. Оно не уточнило тип летательного аппарата, но опубликовало видео с летящим в небе объектом, скрывающимся за зданием, после чего произошла вспышка. На видео указано время 22.16 (21.46 мск). Примерно тогда корреспондент РИА Новости слышал звуки работы ПВО в Тегеране. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250615/efir-2023016614.html
иран
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_688d43d203470fcaa757e9b814456466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), израиль, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иранские ПВО сбили один летательный аппарат, пишут СМИ
Fars: средства ПВО Ирана сбили один летательный аппарат