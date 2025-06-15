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В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО
В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 15.06.2025
В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО
Звуки работы ПВО после перерыва вновь слышны в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:28:00+03:00
2025-06-15T22:28:00+03:00
2025-06-15T22:44:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки работы ПВО после перерыва вновь слышны в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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тегеран (город), в мире, иран, израиль, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
Тегеран (город), В мире, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО
В Тегеране после перерыва вновь слышны звуки работы ПВО