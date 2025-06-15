https://ria.ru/20250615/iran-2023017075.html

В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО

В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 15.06.2025

В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО

Звуки работы ПВО после перерыва вновь слышны в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T22:28:00+03:00

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израиль

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Звуки работы ПВО после перерыва вновь слышны в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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тегеран (город), в мире, иран, израиль, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном