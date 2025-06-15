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Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуировали группу российских ученых - РИА Новости, 15.06.2025
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19:52 15.06.2025 (обновлено: 20:23 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2023001747.html
Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуировали группу российских ученых
Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуировали группу российских ученых - РИА Новости, 15.06.2025
Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуировали группу российских ученых
Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС, эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:52:00+03:00
2025-06-15T20:23:00+03:00
россия
в мире
израиль
иран
али хаменеи
брикс
российская академия наук
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС, эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ."Группа из 14 российских ученых-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта", - говорится в сообщении.Уточняется, что в составе делегации находились сотрудники подведомственных Минобрнауки России организаций - замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева."После начала боевых действий ученые были доставлены на территорию российского посольства, откуда сегодня выехали в Азербайджан. На текущий момент группа уже пересекла границу, ее безопасности ничего не угрожает", - добавили в министерстве.По словам Кузнецова, программа конференции включала в себя образовательную экспедицию БРИКС и научную конференцию по проблемам международных отношений."К сожалению, в тех условиях, в которых мы оказались, в связи с резкой эскалацией напряженности, в связи с бомбардировками, которым подверглась территория Ирана, программу пришлось несколько перестроить, и мы продолжили работать в новых обстоятельствах. В этом плане вызывает восхищение стойкость иранских коллег. Мы надеемся, что ситуация изменится, и мы сможем продолжить работать с нашими иранскими партнерами и друзьями, потому что у нас действительно есть очень интересная повестка для обсуждения, для обмена мнениями", - рассказал ученый РИА Новости.Он также поблагодарил все ведомства, которые участвовали в эвакуации ученых."Это прежде всего посольство Российской Федерации в Иране, министерство иностранных дел, целый ряд других ведомств. Мы благодарны также министерству науки и высшего образования, которое нас поддерживало все эти дни", - сказал Кузнецов.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, в мире, израиль, иран, али хаменеи, брикс, российская академия наук, обострение конфликта между израилем и ираном
Россия, В мире, Израиль, Иран, Али Хаменеи, БРИКС, Российская академия наук, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуировали группу российских ученых

Минобрнауки: из зоны ирано-израильского конфликта вывезли 14 российских ученых

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС, эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Группа из 14 российских ученых-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в составе делегации находились сотрудники подведомственных Минобрнауки России организаций - замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
"После начала боевых действий ученые были доставлены на территорию российского посольства, откуда сегодня выехали в Азербайджан. На текущий момент группа уже пересекла границу, ее безопасности ничего не угрожает", - добавили в министерстве.
По словам Кузнецова, программа конференции включала в себя образовательную экспедицию БРИКС и научную конференцию по проблемам международных отношений.
"К сожалению, в тех условиях, в которых мы оказались, в связи с резкой эскалацией напряженности, в связи с бомбардировками, которым подверглась территория Ирана, программу пришлось несколько перестроить, и мы продолжили работать в новых обстоятельствах. В этом плане вызывает восхищение стойкость иранских коллег. Мы надеемся, что ситуация изменится, и мы сможем продолжить работать с нашими иранскими партнерами и друзьями, потому что у нас действительно есть очень интересная повестка для обсуждения, для обмена мнениями", - рассказал ученый РИА Новости.
Он также поблагодарил все ведомства, которые участвовали в эвакуации ученых.
"Это прежде всего посольство Российской Федерации в Иране, министерство иностранных дел, целый ряд других ведомств. Мы благодарны также министерству науки и высшего образования, которое нас поддерживало все эти дни", - сказал Кузнецов.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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РоссияВ миреИзраильИранАли ХаменеиБРИКСРоссийская академия наукОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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