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Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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12:45 15.06.2025 (обновлено: 17:08 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022979784.html
Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ
Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ
Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив на фоне атак Израиля, пишет в воскресенье газета Hürriyet со ссылкой на мнение эксперта по нефтяному... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:45:00+03:00
2025-06-15T17:08:00+03:00
в мире
цены на нефть
иран
израиль
ормузский пролив
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив на фоне атак Израиля, пишет в воскресенье газета Hürriyet со ссылкой на мнение эксперта по нефтяному рынку Джема Ашикоглу. Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил в субботу член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. "Если Иран закроет пролив, то тем самым выстрелит себе в ногу, поскольку 70% его доходов зависят от Ормузского пролива. Большая часть нефти с острова Харк проходит через Ормуз. Она отправляется в Индию и Китай. Если закрыть пролив, то через него будут проходить только собственные суда. Как они это сделают?"- приводит издание слова эксперта. В свою очередь, Мехмет Доган Учок, координатор Стамбульского международного центра энергетики и климата (IICEC) Университета Сабанчи отметил, что Ормузский пролив является местом, через которое проходит значительное количество мировой нефти. "Иран может закрыть пролив после этой напряженности. Для этого у него есть различные возможности. Что произойдет, если он закроет его, - возможно, Израиль предпримет гораздо более жесткие инициативы. Есть ли у Ирана достаточно ресурсов, чтобы закрыть пролив? Необходимо следить за тем, как вмешаются Израиль и Соединенные Штаты", - сказал эксперт. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, ормузский пролив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Ормузский пролив, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ

Hurriyet: Иран выстрелит себе в ногу, если закроет Ормузский пролив

© AP Photo / Mark Duncan, FileМины на борту корабль Iran Ajr
Мины на борту корабль Iran Ajr - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Mark Duncan, File
Мины на борту корабль Iran Ajr . Архивное фото
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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив на фоне атак Израиля, пишет в воскресенье газета Hürriyet со ссылкой на мнение эксперта по нефтяному рынку Джема Ашикоглу.
Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил в субботу член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
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"Если Иран закроет пролив, то тем самым выстрелит себе в ногу, поскольку 70% его доходов зависят от Ормузского пролива. Большая часть нефти с острова Харк проходит через Ормуз. Она отправляется в Индию и Китай. Если закрыть пролив, то через него будут проходить только собственные суда. Как они это сделают?"- приводит издание слова эксперта.
В свою очередь, Мехмет Доган Учок, координатор Стамбульского международного центра энергетики и климата (IICEC) Университета Сабанчи отметил, что Ормузский пролив является местом, через которое проходит значительное количество мировой нефти.
"Иран может закрыть пролив после этой напряженности. Для этого у него есть различные возможности. Что произойдет, если он закроет его, - возможно, Израиль предпримет гораздо более жесткие инициативы. Есть ли у Ирана достаточно ресурсов, чтобы закрыть пролив? Необходимо следить за тем, как вмешаются Израиль и Соединенные Штаты", - сказал эксперт.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа.
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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