https://ria.ru/20250615/iran-2022979784.html

Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ

Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ

Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив на фоне атак Израиля, пишет в воскресенье газета Hürriyet со ссылкой на мнение эксперта по нефтяному... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:45:00+03:00

2025-06-15T12:45:00+03:00

2025-06-15T17:08:00+03:00

в мире

цены на нефть

иран

израиль

ормузский пролив

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155756/71/1557567199_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_f51bc97e8d3b466d5b338486e9a23c7c.jpg

АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив на фоне атак Израиля, пишет в воскресенье газета Hürriyet со ссылкой на мнение эксперта по нефтяному рынку Джема Ашикоглу. Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил в субботу член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. "Если Иран закроет пролив, то тем самым выстрелит себе в ногу, поскольку 70% его доходов зависят от Ормузского пролива. Большая часть нефти с острова Харк проходит через Ормуз. Она отправляется в Индию и Китай. Если закрыть пролив, то через него будут проходить только собственные суда. Как они это сделают?"- приводит издание слова эксперта. В свою очередь, Мехмет Доган Учок, координатор Стамбульского международного центра энергетики и климата (IICEC) Университета Сабанчи отметил, что Ормузский пролив является местом, через которое проходит значительное количество мировой нефти. "Иран может закрыть пролив после этой напряженности. Для этого у него есть различные возможности. Что произойдет, если он закроет его, - возможно, Израиль предпримет гораздо более жесткие инициативы. Есть ли у Ирана достаточно ресурсов, чтобы закрыть пролив? Необходимо следить за тем, как вмешаются Израиль и Соединенные Штаты", - сказал эксперт. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/pushkov-2022750136.html

https://ria.ru/20241004/ksir-1976384709.html

https://ria.ru/20250615/iran-2022934158.html

иран

израиль

ормузский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, цены на нефть, иран, израиль, ормузский пролив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном