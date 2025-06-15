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У посольства России в Тегеране слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 15.06.2025
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15:12 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2022964406.html
У посольства России в Тегеране слышны звуки работы ПВО
У посольства России в Тегеране слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 15.06.2025
У посольства России в Тегеране слышны звуки работы ПВО
Громкие звуки работы ПВО слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:12:00+03:00
2025-06-15T15:12:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Громкие звуки работы ПВО слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдениям корреспондента, это вторая с начала эскалации конфликта израильская атака на Тегеран, происходящая днем. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
У посольства России в Тегеране слышны звуки работы ПВО

В центре Тегерана у посольства России слышны звуки работы ПВО

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Громкие звуки работы ПВО слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдениям корреспондента, это вторая с начала эскалации конфликта израильская атака на Тегеран, происходящая днем.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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В миреИранИзраильТегеран (город)Али ХаменеиКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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