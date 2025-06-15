https://ria.ru/20250615/iran-2022962957.html

В Иране объяснили громкие звуки в районе Тебриза и Саханда

В Иране объяснили громкие звуки в районе Тебриза и Саханда - РИА Новости, 15.06.2025

В Иране объяснили громкие звуки в районе Тебриза и Саханда

Иранские системы ПВО были задействованы в районе иранского города Тебриз, расположенного на северо-западе исламской республики, сообщил глава управления по... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:03:00+03:00

2025-06-15T15:03:00+03:00

2025-06-15T15:03:00+03:00

в мире

иран

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тебриз

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иранские системы ПВО были задействованы в районе иранского города Тебриз, расположенного на северо-западе исламской республики, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Восточный Азербайджан Маджид Фарши. "Звуки, которые сегодня были слышны в Тебризе и Саханде, связаны с работой ПВО против атаки Израиля. Сегодня в провинции никаких взрывов не было", - приводит иранское агентство ISNA слова Фарши. Он отметил, что общее число жертв в провинции Восточный Азербайджан выросло до 34 человек. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, тебриз, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном