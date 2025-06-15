https://ria.ru/20250615/iran-2022953964.html

В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО

В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО - РИА Новости, 15.06.2025

В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО

Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил иранский парламентарий Рухолла Изадхах. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:49:00+03:00

2025-06-15T13:49:00+03:00

2025-06-15T14:01:00+03:00

иран

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил иранский парламентарий Рухолла Изадхах.Ранее в воскресенье официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."Мы должны, как минимум, выйти из ДНЯО, на данный момент в парламенте мы рассматриваем этот вопрос и даже возможность выхода из Международного агентства по атомной энергии", – приводит его слова агентство Fars.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

https://ria.ru/20250615/iran-2022935977.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном