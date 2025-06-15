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В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО - РИА Новости, 15.06.2025
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13:49 15.06.2025 (обновлено: 14:01 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022953964.html
В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО
В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО - РИА Новости, 15.06.2025
В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО
Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил иранский парламентарий Рухолла Изадхах. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:49:00+03:00
2025-06-15T14:01:00+03:00
иран
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил иранский парламентарий Рухолла Изадхах.Ранее в воскресенье официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."Мы должны, как минимум, выйти из ДНЯО, на данный момент в парламенте мы рассматриваем этот вопрос и даже возможность выхода из Международного агентства по атомной энергии", – приводит его слова агентство Fars.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
https://ria.ru/20250615/iran-2022935977.html
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иран, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране рассматривают возможность выхода из ДНЯО

Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из ДНЯО

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил иранский парламентарий Рухолла Изадхах.
Ранее в воскресенье официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Вчера, 13:10
"Мы должны, как минимум, выйти из ДНЯО, на данный момент в парламенте мы рассматриваем этот вопрос и даже возможность выхода из Международного агентства по атомной энергии", – приводит его слова агентство Fars.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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