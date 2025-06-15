https://ria.ru/20250615/iran-2022950412.html

Иран заявил, что нанес удар по Израилю старыми ракетами

Иран заявил, что нанес удар по Израилю старыми ракетами - РИА Новости, 15.06.2025

Иран заявил, что нанес удар по Израилю старыми ракетами

Иран нанес ответный удар по Израилю ракетами старого поколения, а новейшие ракеты еще не использовал, заявил глава политико-идеологического управления... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:08:00+03:00

2025-06-15T13:08:00+03:00

2025-06-15T17:54:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Иран нанес ответный удар по Израилю ракетами старого поколения, а новейшие ракеты еще не использовал, заявил глава политико-идеологического управления Вооруженных сил Ирана Али Саиди. "Примечательно, что большая часть использованных в последней операции ракет принадлежала к более старому поколению вооружений Ирана. И это притом что на поле боя все еще не были использованы продвинутые ракеты и технологии", — говорится в заявлении на официальном сайте КСИР. Ранее иранские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan. Также телерадиокомпания IRIB утверждала, что иранские военные задействовали сверхзвуковую ракету. Баллистическая ракета Emad может нести 750 килограммов полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тысячи километров. Заявленная максимальная дальность Kheibar Shekan — около 1,5 тысячи километров, у ракеты Ghadr — порядка двух тысяч километров.Обострение ирано-израильского конфликта

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https://ria.ru/20250615/postradavshie-2022945250.html

https://ria.ru/20250613/ataka-2022663238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном