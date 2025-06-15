Иран заявил, что нанес удар по Израилю старыми ракетами
Иран заявил, что еще не использовал новейшие ракеты для ударов по Израилю
© AP Photo / Ariel SchalitПоследствия обстрела Бат-Яма со стороны Ирана
© AP Photo / Ariel Schalit
Последствия обстрела Бат-Яма со стороны Ирана
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ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Иран нанес ответный удар по Израилю ракетами старого поколения, а новейшие ракеты еще не использовал, заявил глава политико-идеологического управления Вооруженных сил Ирана Али Саиди.
"Примечательно, что большая часть использованных в последней операции ракет принадлежала к более старому поколению вооружений Ирана. И это притом что на поле боя все еще не были использованы продвинутые ракеты и технологии", — говорится в заявлении на официальном сайте КСИР.
Ранее иранские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan. Также телерадиокомпания IRIB утверждала, что иранские военные задействовали сверхзвуковую ракету.
Баллистическая ракета Emad может нести 750 килограммов полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тысячи километров. Заявленная максимальная дальность Kheibar Shekan — около 1,5 тысячи километров, у ракеты Ghadr — порядка двух тысяч километров.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
- Израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- По утверждениям ЦАХАЛ и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
- Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.
- Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
- Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3".
- Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
- Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
- Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.