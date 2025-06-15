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На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран - РИА Новости, 15.06.2025
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10:52 15.06.2025 (обновлено: 13:31 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022934158.html
На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран
На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран - РИА Новости, 15.06.2025
На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху хочет вовлечь Соединенные Штаты в конфликт с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:52:00+03:00
2025-06-15T13:31:00+03:00
али хаменеи
биньямин нетаньяху
александр меркурис
корпус стражей исламской революции
иран
в мире
израиль
сша
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху хочет вовлечь Соединенные Штаты в конфликт с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Рано или поздно в него (конфликт между Ираном и Израилем. — Прим. ред.) неизбежно будут втянуты США, чего Нетаньяху добивался с самого начала", — заявил он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". В ответ Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/iran-2022931561.html
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али хаменеи, биньямин нетаньяху, александр меркурис, корпус стражей исламской революции, иран, в мире, израиль, сша, обострение конфликта между израилем и ираном
Али Хаменеи, Биньямин Нетаньяху, Александр Меркурис, Корпус стражей исламской революции, Иран, В мире, Израиль, США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран

Меркурис: Нетаньяху хочет втянуть США в ирано-израильский конфликт

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху хочет вовлечь Соединенные Штаты в конфликт с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Рано или поздно в него (конфликт между Ираном и Израилем. — Прим. ред.) неизбежно будут втянуты США, чего Нетаньяху добивался с самого начала", — заявил он.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Он сможет". На Западе отреагировали на слова Трампа об атаке Израиля
10:13
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". В ответ Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
Али ХаменеиБиньямин НетаньяхуАлександр МеркурисКорпус стражей исламской революцииИранВ миреИзраильСШАОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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