https://ria.ru/20250615/iran-2022934158.html

На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран

На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран - РИА Новости, 15.06.2025

На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху хочет вовлечь Соединенные Штаты в конфликт с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T10:52:00+03:00

2025-06-15T10:52:00+03:00

2025-06-15T13:31:00+03:00

али хаменеи

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху хочет вовлечь Соединенные Штаты в конфликт с Ираном, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Рано или поздно в него (конфликт между Ираном и Израилем. — Прим. ред.) неизбежно будут втянуты США, чего Нетаньяху добивался с самого начала", — заявил он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". В ответ Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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али хаменеи, биньямин нетаньяху, александр меркурис, корпус стражей исламской революции, иран, в мире, израиль, сша, обострение конфликта между израилем и ираном