https://ria.ru/20250615/iran-2022932111.html

Иран ожидает от США осуждения атак Израиля

Иран ожидает от США осуждения атак Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

Иран ожидает от США осуждения атак Израиля

Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T10:20:00+03:00

2025-06-15T10:20:00+03:00

2025-06-15T10:20:00+03:00

в мире

иран

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аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "Необходимо, чтобы США четко объявили свою позицию и искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру", - сказал он в эфире иранского телевидения. Аракчи также сообщил, что Иран получил от США по различным каналам послания, в которых утверждалось, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля. Министр заявил, что Тегеран этому не верит. По его словам, Израиль не хочет какого-либо соглашения, касающегося ядерной программы Ирана. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/iran-2022931748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном