Иран ожидает от США осуждения атак Израиля
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на ядерную инфраструктуру
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Необходимо, чтобы США четко объявили свою позицию и искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Аракчи также сообщил, что Иран получил от США по различным каналам послания, в которых утверждалось, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля. Министр заявил, что Тегеран этому не верит. По его словам, Израиль не хочет какого-либо соглашения, касающегося ядерной программы Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".