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Иран ожидает от США осуждения атак Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
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10:20 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2022932111.html
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:20:00+03:00
2025-06-15T10:20:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
аббас аракчи
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
магатэ
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "Необходимо, чтобы США четко объявили свою позицию и искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру", - сказал он в эфире иранского телевидения. Аракчи также сообщил, что Иран получил от США по различным каналам послания, в которых утверждалось, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля. Министр заявил, что Тегеран этому не верит. По его словам, Израиль не хочет какого-либо соглашения, касающегося ядерной программы Ирана. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/iran-2022931748.html
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в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля

Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на ядерную инфраструктуру

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Необходимо, чтобы США четко объявили свою позицию и искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру", - сказал он в эфире иранского телевидения.
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Аракчи также сообщил, что Иран получил от США по различным каналам послания, в которых утверждалось, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля. Министр заявил, что Тегеран этому не верит. По его словам, Израиль не хочет какого-либо соглашения, касающегося ядерной программы Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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В миреИранИзраильСШААббас АракчиАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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