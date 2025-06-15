https://ria.ru/20250615/iran-2022931386.html

Израиль не хочет соглашения по ядерной программе, заявил МИД Ирана

Израиль не хочет соглашения по ядерной программе, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль не хочет соглашения по ядерной программе, заявил МИД Ирана

Израиль не хочет достижения какого-либо соглашения, касающегося ядерной программы Тегерана, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T10:12:00+03:00

2025-06-15T10:12:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Израиль не хочет достижения какого-либо соглашения, касающегося ядерной программы Тегерана, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи."Совершенно очевидно, что Израиль не хочет никакого соглашения, никаких переговоров и никакой дипломатии, и агрессия против Ирана в самый разгар переговоров показывает, что Израиль против переговоров любого рода", - сказал он в эфире иранского телевидения.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном