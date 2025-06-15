Иран на отмененных переговорах хотел представить США ряд предложений
Иран хотел представить США предложения на отмененных переговорах в Омане
Утренний Тегеран из окна отеля. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран хотел представить США предложения на отмененных переговорах в Омане, которые могли привести к сделке по атому, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы договорились, что на шестом раунде (переговоров – ред.) мы предоставим американской стороне свои предложения, которые могли бы привести к сделке", – сказал он в эфире иранского телевидения.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.