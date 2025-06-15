https://ria.ru/20250615/iran-2022930381.html

В МИД Ирана заявили, что не верят заявлениям США об атаках Израиля

В МИД Ирана заявили, что не верят заявлениям США об атаках Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

В МИД Ирана заявили, что не верят заявлениям США об атаках Израиля

Иран получил по различным каналам от США послания, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля, Тегеран этому не верит, заявил глава МИД РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T10:01:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран получил по различным каналам от США послания, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля, Тегеран этому не верит, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи."Мы по разным каналам за два последних дня получили от США послания, что США не участвовали и не будут участвовать в этих атаках. Как я уже говорил, мы этим заявлениям не верим", – сказал он в эфире иранского телевидения.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, израиль, обострение отношений сша и ирана