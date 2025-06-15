https://ria.ru/20250615/iran-2022929470.html

В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия

В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 15.06.2025

В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия

Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:54:00+03:00

2025-06-15T09:54:00+03:00

2025-06-15T09:59:00+03:00

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи."Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия", - приводит его слова агентство Fars.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире