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В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 15.06.2025
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09:54 15.06.2025 (обновлено: 09:59 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022929470.html
В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия
В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 15.06.2025
В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия
Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T09:54:00+03:00
2025-06-15T09:59:00+03:00
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи."Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия", - приводит его слова агентство Fars.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html
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иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия

Представитель комиссии парламента ИРИ: Ирану пора выйти из ДНЯО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.
"Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия", - приводит его слова агентство Fars.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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