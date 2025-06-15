https://ria.ru/20250615/iran-2022904543.html

Иран нанес удар по научному институту в Израиле в ответ на убийство ученых

Иран нанес удар по научному институту в Израиле в ответ на убийство ученых - РИА Новости, 15.06.2025

Иран нанес удар по научному институту в Израиле в ответ на убийство ученых

Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенному в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, передает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:53:00+03:00

2025-06-15T06:53:00+03:00

2025-06-15T17:45:00+03:00

в мире

израиль

иран

тель-авив

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенному в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, передает агентство Fars. "На этом видео показано попадание иранской ракеты в Институт Вейцмана. Видимо, этот удар является ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков", — говорится в сообщении агентства.По данным издания, НИИ имени Вейцмана считается одним из важнейших научных центров Израиля. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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иран

тель-авив

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в городе Реховот после ударов Ирана по Израилю Научно-исследовательский институт имени Вейцмана, расположенный в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, получил повреждения в результате ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, утверждает New York Times со ссылкой на снимки, к которым она получила доступ. Тем временем в соцсетях публикуют такие кадры, на которых, как утверждается, тот самый НИИ. 2025-06-15T06:53 true PT0M58S

Взрыв в аэропорту иранского Тебриза В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв 2025-06-15T06:53 true PT0M19S

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-15T06:53 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, тель-авив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном