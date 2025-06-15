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Иран нанес удар по научному институту в Израиле в ответ на убийство ученых - РИА Новости, 15.06.2025
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06:53 15.06.2025 (обновлено: 17:45 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022904543.html
Иран нанес удар по научному институту в Израиле в ответ на убийство ученых
Иран нанес удар по научному институту в Израиле в ответ на убийство ученых - РИА Новости, 15.06.2025
Иран нанес удар по научному институту в Израиле в ответ на убийство ученых
Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенному в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, передает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T06:53:00+03:00
2025-06-15T17:45:00+03:00
в мире
израиль
иран
тель-авив
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
магатэ
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенному в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, передает агентство Fars. "На этом видео показано попадание иранской ракеты в Институт Вейцмана. Видимо, этот удар является ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков", — говорится в сообщении агентства.По данным издания, НИИ имени Вейцмана считается одним из важнейших научных центров Израиля. Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
израиль
иран
тель-авив
РИА Новости
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в городе Реховот после ударов Ирана по Израилю
Научно-исследовательский институт имени Вейцмана, расположенный в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, получил повреждения в результате ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, утверждает New York Times со ссылкой на снимки, к которым она получила доступ. Тем временем в соцсетях публикуют такие кадры, на которых, как утверждается, тот самый НИИ.
2025-06-15T06:53
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PT0M58S
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв
2025-06-15T06:53
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PT0M19S
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
в мире, израиль, иран, тель-авив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран нанес удар по научному институту в Израиле в ответ на убийство ученых

Иран нанес удар по НИИ имени Вейцмана в Израиле в ответ на убийство ученых

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ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенному в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, передает агентство Fars.
"На этом видео показано попадание иранской ракеты в Институт Вейцмана. Видимо, этот удар является ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков", — говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10

Газета The New York Times со ссылкой на снимки, к которым она получила доступ, ранее сообщила, что НИИ имени Вейцмана получил повреждения в результате ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье.

По данным издания, НИИ имени Вейцмана считается одним из важнейших научных центров Израиля.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • По утверждениям ЦАХАЛ и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
  • Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.
  • Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
  • Исламская Республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3".
  • Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
  • Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
  • Тегеран предупредил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреИзраильИранТель-АвивАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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