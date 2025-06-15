https://ria.ru/20250615/iran-2022896723.html

КСИР рассказал, какое оружие применил во время новой волны атак на Израиль

КСИР рассказал, какое оружие применил во время новой волны атак на Израиль - РИА Новости, 15.06.2025

КСИР рассказал, какое оружие применил во время новой волны атак на Израиль

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) применил в ходе нового этапа атак на Израиль тактические и управляемые твердотопливные РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T04:11:00+03:00

2025-06-15T04:11:00+03:00

2025-06-15T04:30:00+03:00

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иран

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обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) применил в ходе нового этапа атак на Израиль тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты "Хадж Касем", передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Fars."КСИР применил в ходе нового ответного этапа израильскому режиму (за атаки на Иран - ред.) тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты "Хадж Касем", - говорится в сообщении иранского агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране 2025-06-15T04:11 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, тегеран (город)