https://ria.ru/20250615/iran-2022892204.html

Иран начал новую атаку на Израиль

Иран начал новую атаку на Израиль - РИА Новости, 15.06.2025

Иран начал новую атаку на Израиль

Иран начал очередную ракетную атаку по территории Израиля, передает агентство IRNA. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:46:00+03:00

2025-06-15T02:46:00+03:00

2025-06-15T03:08:00+03:00

в мире

иран

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аббас аракчи

корпус стражей исламской революции

магатэ

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иран начал очередную ракетную атаку по территории Израиля, передает агентство IRNA."Новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля", - говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T02:46 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, али хаменеи, аббас аракчи, корпус стражей исламской революции, магатэ, оон, тегеран (город)