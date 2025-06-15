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Иранские силы ПВО перехватили три крылатых ракеты, заявил КСИР - РИА Новости, 15.06.2025
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01:33 15.06.2025 (обновлено: 01:38 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2022888039.html
Иранские силы ПВО перехватили три крылатых ракеты, заявил КСИР
Иранские силы ПВО перехватили три крылатых ракеты, заявил КСИР - РИА Новости, 15.06.2025
Иранские силы ПВО перехватили три крылатых ракеты, заявил КСИР
Системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана перехватили три крылатых ракеты, десять БПЛА и "десятки" боевых коптеров... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:33:00+03:00
2025-06-15T01:38:00+03:00
иран
израиль
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
али хаменеи
тегеран (город)
воздушно-космические силы россии
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана перехватили три крылатых ракеты, десять БПЛА и "десятки" боевых коптеров Израиля, следует из заявления пресс-службы КСИР."Системы ВКС КСИР под командованием единой системы объединенного штаба ПВО Ирана успешно уничтожили три крылатые ракеты, десять беспилотников и десятки боевых коптеров Израиля", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран
израиль
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Кадры работы иранской ПВО в Тегеране
Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране
2025-06-15T01:33
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Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе
Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе.
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иран, израиль, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, тегеран (город), воздушно-космические силы россии, корпус стражей исламской революции
Иран, Израиль, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Али Хаменеи, Тегеран (город), Воздушно-космические силы России, Корпус стражей исламской революции
Иранские силы ПВО перехватили три крылатых ракеты, заявил КСИР

КСИР: ПВО Ирана перехватили три крылатых ракеты и десятки микробеспилотников

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана перехватили три крылатых ракеты, десять БПЛА и "десятки" боевых коптеров Израиля, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Системы ВКС КСИР под командованием единой системы объединенного штаба ПВО Ирана успешно уничтожили три крылатые ракеты, десять беспилотников и десятки боевых коптеров Израиля", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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