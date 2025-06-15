https://ria.ru/20250615/iran-2022888039.html

Иранские силы ПВО перехватили три крылатых ракеты, заявил КСИР

Иранские силы ПВО перехватили три крылатых ракеты, заявил КСИР - РИА Новости, 15.06.2025

Иранские силы ПВО перехватили три крылатых ракеты, заявил КСИР

Системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана перехватили три крылатых ракеты, десять БПЛА и "десятки" боевых коптеров... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T01:33:00+03:00

2025-06-15T01:33:00+03:00

2025-06-15T01:38:00+03:00

иран

израиль

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

тегеран (город)

воздушно-космические силы россии

корпус стражей исламской революции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022882376_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21315bc9024e7cac2b6102828a0920e2.jpg

ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана перехватили три крылатых ракеты, десять БПЛА и "десятки" боевых коптеров Израиля, следует из заявления пресс-службы КСИР."Системы ВКС КСИР под командованием единой системы объединенного штаба ПВО Ирана успешно уничтожили три крылатые ракеты, десять беспилотников и десятки боевых коптеров Израиля", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры работы иранской ПВО в Тегеране Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране 2025-06-15T01:33 true PT0M28S

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T01:33 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, израиль, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, тегеран (город), воздушно-космические силы россии, корпус стражей исламской революции