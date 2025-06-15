https://ria.ru/20250615/iran-2022884369.html

Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе, пишут СМИ

Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе, пишут СМИ

Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе, пишет агентство Mehr. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T00:41:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе, пишет агентство Mehr.Кадры с ее попаданием по израильскому городу, как утверждается, опубликовала гостелерадиокомпания IRIB.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T00:41 true PT0M21S

ЦАХАЛ представила 3D-иллюстрацию ударов по Ирану ЦАХАЛ представила 3D-иллюстрацию ударов по Ирану. 2025-06-15T00:41 true PT0M26S

Попадание иранской ракеты по израильской территории Агентство Tasnim публикует кадры, которые описывает, как попадание иранской гиперзвуковой ракеты по израильской территории. Ранее под ракетной атакой оказался Тель-Авив. 2025-06-15T00:41 true PT0M10S

Атака на Тель-Авив Иранское госагентство SNN публикует кадры, как утверждается, из "сердца Тель-Авива", который атаковали иранские ракеты. 2025-06-15T00:41 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, хайфа, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи