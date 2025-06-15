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Израиль нанес удары по нефтехранилищам в Иране

Израиль нанес удары по нефтехранилищам в Иране - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль нанес удары по нефтехранилищам в Иране

Нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге столицы Ирана подверглось ударам со стороны Израиля, ситуация находится под контролем,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T00:01:00+03:00

2025-06-15T00:01:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге столицы Ирана подверглось ударам со стороны Израиля, ситуация находится под контролем, передает связанное с министерством нефти Ирана агентство Shana."В продолжение недавней агрессии (на Иран со стороны Израиля - ред.) нефтехранилище Шахран и хранилище топлива на юге Тегерана подверглись атаке израильского режима... Объем топлива в этих двух хранилищах не был высоким, ситуация полностью находится под контролем", - говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране 2025-06-15T00:01 true PT0M21S

Кадры работы иранской ПВО в Тегеране Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране 2025-06-15T00:01 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции, магатэ, али хаменеи, тегеран (город)