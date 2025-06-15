https://ria.ru/20250615/granitsa-2023014804.html

Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана

Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 15.06.2025

Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана

Около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T21:58:00+03:00

2025-06-15T21:58:00+03:00

2025-06-15T21:58:00+03:00

россия

азербайджан

иран

брикс

мгимо

российская академия наук

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко. Член СПЧ накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группа из 14 российских ученых эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта. "Нас на границе было примерно 200 человек, в том числе 14 человек (ученых, приехавших в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС - ред.), с нами был и оркестр симфонический… Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы, которые доставят нас в гостиницу в Баку", - сказала Сидоренко. Она отметила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам было предложено питание, напитки, посольство РФ в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах. "Пограничники принимают с большой теплотой. Посольство России в Азербайджане ежеминутно обеспечивает комфорт, организует все процессы", - добавила член СПЧ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250613/evakuatsiya-2022702297.html

россия

азербайджан

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, азербайджан, иран, брикс, мгимо, российская академия наук, обострение конфликта между израилем и ираном