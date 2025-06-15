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Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 15.06.2025
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21:58 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/granitsa-2023014804.html
Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана
Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 15.06.2025
Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана
Около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:58:00+03:00
2025-06-15T21:58:00+03:00
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азербайджан
иран
брикс
мгимо
российская академия наук
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко. Член СПЧ накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группа из 14 российских ученых эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта. "Нас на границе было примерно 200 человек, в том числе 14 человек (ученых, приехавших в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС - ред.), с нами был и оркестр симфонический… Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы, которые доставят нас в гостиницу в Баку", - сказала Сидоренко. Она отметила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам было предложено питание, напитки, посольство РФ в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах. "Пограничники принимают с большой теплотой. Посольство России в Азербайджане ежеминутно обеспечивает комфорт, организует все процессы", - добавила член СПЧ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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россия, азербайджан, иран, брикс, мгимо, российская академия наук, обострение конфликта между израилем и ираном
Россия, Азербайджан, Иран, БРИКС, МГИМО, Российская академия наук, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана

Член СПЧ Сидоренко: около 200 россиян пересекли ирано-азербайджанскую границу

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУ Худаферинского моста, соединяющего территории Ирана и Азербайджана
У Худаферинского моста, соединяющего территории Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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У Худаферинского моста, соединяющего территории Ирана и Азербайджана . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.
Член СПЧ накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группа из 14 российских ученых эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта.
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"Нас на границе было примерно 200 человек, в том числе 14 человек (ученых, приехавших в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС - ред.), с нами был и оркестр симфонический… Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы, которые доставят нас в гостиницу в Баку", - сказала Сидоренко.
Она отметила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам было предложено питание, напитки, посольство РФ в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах.
"Пограничники принимают с большой теплотой. Посольство России в Азербайджане ежеминутно обеспечивает комфорт, организует все процессы", - добавила член СПЧ.
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РоссияАзербайджанИранБРИКСМГИМОРоссийская академия наукОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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