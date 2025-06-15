Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана
Член СПЧ Сидоренко: около 200 россиян пересекли ирано-азербайджанскую границу
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУ Худаферинского моста, соединяющего территории Ирана и Азербайджана
У Худаферинского моста, соединяющего территории Ирана и Азербайджана . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.
Член СПЧ накануне рассказала РИА Новости, что она, а также представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС. В Минобрнауки РФ сообщили, что группа из 14 российских ученых эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта.
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"Нас на границе было примерно 200 человек, в том числе 14 человек (ученых, приехавших в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС - ред.), с нами был и оркестр симфонический… Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы, которые доставят нас в гостиницу в Баку", - сказала Сидоренко.
Она отметила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам было предложено питание, напитки, посольство РФ в Азербайджане забронировало для всех номера в гостиницах.
"Пограничники принимают с большой теплотой. Посольство России в Азербайджане ежеминутно обеспечивает комфорт, организует все процессы", - добавила член СПЧ.
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