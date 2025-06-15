https://ria.ru/20250615/germanija-2023020748.html
Германия не планирует оказывать военную поддержку Израилю
Германия не планирует оказывать военную поддержку Израилю - РИА Новости, 15.06.2025
Германия не планирует оказывать военную поддержку Израилю
Минобороны Германии не планирует оказывать военную поддержку Израилю в его действиях против Ирана, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:16:00+03:00
2025-06-15T23:16:00+03:00
2025-06-15T23:27:00+03:00
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Минобороны Германии не планирует оказывать военную поддержку Израилю в его действиях против Ирана, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого телеканала ARD. "Мы ничего не готовим... Я также не вижу, в какой форме мы могли бы или имели бы право активно участвовать в этом конфликте. Так что для нас этот вопрос просто не стоит", - сказал Писториус, отвечая на вопрос, что мог бы поставить Израилю бундесвер.Ранее глава Минобороны ФРГ заявил, что Германия поставит Израилю средства пожаротушения. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, германия, борис писториус, али хаменеи, ard, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Германия, Борис Писториус, Али Хаменеи, ARD, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Германия не планирует оказывать военную поддержку Израилю
Писториус: ФРГ не планирует оказывать военную поддержку Израилю против Ирана