https://ria.ru/20250615/falki-2022923517.html

Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования

Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования - РИА Новости, 15.06.2025

Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в течение двух лет, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:31:00+03:00

2025-06-15T09:31:00+03:00

2025-06-15T10:08:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576440414_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b23f509f228f175c5d7eaf7a88800dbc.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в течение двух лет, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков."Мы третий год сейчас работаем (над этой инициативой. — Прим. ред.), если говорить с момента обсуждения идеи. Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы эту работу в основном завершим", — сказал министр.Другие заявления Фалькова:Новая модель образованияСистему высшего образования совершенствуют по указу президента. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в нем участвуют шесть ведущих вузов:В рамках "пилота":

https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html

https://ria.ru/20250613/vuz-2022574003.html

https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022190749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валерий фальков, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, образование