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Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования - РИА Новости, 15.06.2025
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09:31 15.06.2025 (обновлено: 10:08 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/falki-2022923517.html
Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования
Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования - РИА Новости, 15.06.2025
Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования
Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в течение двух лет, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T09:31:00+03:00
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общество
россия
валерий фальков
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
образование
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в течение двух лет, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков."Мы третий год сейчас работаем (над этой инициативой. — Прим. ред.), если говорить с момента обсуждения идеи. Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы эту работу в основном завершим", — сказал министр.Другие заявления Фалькова:Новая модель образованияСистему высшего образования совершенствуют по указу президента. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в нем участвуют шесть ведущих вузов:В рамках "пилота":
https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html
https://ria.ru/20250613/vuz-2022574003.html
https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022190749.html
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общество, россия, валерий фальков, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Образование
Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования

Фальков: вузы в основном перейдут на новую модель образования за два года

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в течение двух лет, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Мы третий год сейчас работаем (над этой инициативой. — Прим. ред.), если говорить с момента обсуждения идеи. Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы эту работу в основном завершим", — сказал министр.
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Вчера, 03:17
Другие заявления Фалькова:
  • переход коснется всех университетов;
  • готов проект изменений в законодательство;
  • инициативу поддерживают профессиональное сообщество и работодатели;
  • также ее позитивно воспринимают в обществе.
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Фальков оценил возможность поступить в вуз на бюджетные места
13 июня, 04:37

Новая модель образования

Систему высшего образования совершенствуют по указу президента. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в нем участвуют шесть ведущих вузов:
  • Московский авиационный институт;
  • МИСИС;
  • МПГУ;
  • Балтийский федеральный университет;
  • Санкт-Петербургский горный университет;
  • Томский государственный университет.
В рамках "пилота":
  • студенты получают базовое и специализированное высшее образование;
  • аспирантура стала отдельным видом профессионального образования;
  • она нацелена на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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11 июня, 11:10
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университетОбразование
 
 
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