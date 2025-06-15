https://ria.ru/20250615/ekonomika-2022906594.html
Мантуров рассказал об импортозамещении оборудования добычи углеводородов
Мантуров рассказал об импортозамещении оборудования добычи углеводородов - РИА Новости, 15.06.2025
Мантуров рассказал об импортозамещении оборудования добычи углеводородов
Госкорпорация "Роскосмос" и "Алмаз-Антей" импортозамещают и создают отечественное оборудование для добычи углеводородов, рассказал в интервью РИА Новости первый РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:20:00+03:00
2025-06-15T07:20:00+03:00
2025-06-15T15:27:00+03:00
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россия
санкт-петербург
денис мантуров
роскосмос
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и "Алмаз-Антей" импортозамещают и создают отечественное оборудование для добычи углеводородов, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "Как пример, гидроразрыв пласта освоен уже "Роскосмосом". Подводная добыча для "Газпрома" освоена "Алмаз-Антеем", оборудование будет поставляться для российского флагмана добычи газа", — сказал Мантуров.Он добавил, что доля российского оборудования по геологоразведке и добыче углеводородов на отечественном рынке в 2024 году выросла до 65% против 30% в 2014-м. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/mesta-2021946700.html
https://ria.ru/20250614/manturov-2022790008.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, денис мантуров, роскосмос, концерн пво "алмаз-антей", газпром
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Роскосмос, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Газпром
Мантуров рассказал об импортозамещении оборудования добычи углеводородов
Мантуров: "Роскосмос" и "Алмаз-Антей" создают оборудование для добычи нефти