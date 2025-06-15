https://ria.ru/20250615/dagestan-2022937851.html

В Дагестане завели дело после ЧП с катером на водохранилище

В Дагестане завели дело после ЧП с катером на водохранилище - РИА Новости, 15.06.2025

В Дагестане завели дело после ЧП с катером на водохранилище

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане в отношении водителя катера, пассажиры которого выпали за борт... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:47:00+03:00

2025-06-15T11:47:00+03:00

2025-06-15T11:47:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

буйнакский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 15 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Дагестане в отношении водителя катера, пассажиры которого выпали за борт во время водной прогулки, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее в ведомстве сообщили, что в субботу на Чиркейском водохранилище в Буйнакском районе Дагестана катер с пассажирами на борту подкинуло на волне, находившиеся на судне выпали за борт. Старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК Анастасия Глущенко уточнила РИА Новости, что на борту было четыре человека. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый за деньги перевозил четверых пассажиров, но не избрал безопасную скорость и опасно маневрировал. После наезда на волну он потерял управление. Судно подкинуло на волне, водитель и пассажиры выпали за борт, а катер продолжил движение. Позднее их подобрало проходившее рядом судно. Отмечается, что двое из пассажиров получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

https://ria.ru/20250611/evakuatsiya-2022161229.html

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

республика дагестан

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буйнакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика дагестан, россия, буйнакский район, следственный комитет россии (ск рф)