https://ria.ru/20250615/chp-2023021295.html

В Ленобласти локализовали пожар на полигоне ТКО

В Ленобласти локализовали пожар на полигоне ТКО - РИА Новости, 15.06.2025

В Ленобласти локализовали пожар на полигоне ТКО

Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в Ленинградской области локализован, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T23:24:00+03:00

2025-06-15T23:24:00+03:00

2025-06-15T23:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в Ленинградской области локализован, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности. Ранее прокуратура Ленинградской области сообщила, что в воскресенье днем на полигоне твердых коммунальных услуг, эксплуатируемом ООО "ЭКО Плант", произошло возгорание. Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Установление причин и условий произошедшего возгорания, а также его ликвидация находится на контроле природоохранной прокуратуры. "По состоянию на 20:40, локализация пожара; всего задействовано в тушении пожара 50 человек, 28 единиц техники (в том числе, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, водовозки и другая техника)", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры Ленинградской области, ранее Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка на полигоне ТКО, эксплуатируемом ООО "Эко Плант". Установлено, что обществом не в полной мере соблюдаются требования природоохранного, санитарно-эпидемиологического и лицензионного законодательства, а также законодательства в сфере пожарной безопасности. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в Тосненском городском суде находится исковое заявление природоохранного прокурора об обязании ООО "Эко Плант" приостановить деятельность по приему и размещению отходов до окончания проведения строительных работ по реконструкции полигона ТБО. Следующее судебное заседание назначено на 7 июля 2025 года.

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происшествия, ленинградская область, россия