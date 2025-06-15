https://ria.ru/20250615/bpla-2022965211.html

В Татарстане при атаке БПЛА погиб человек

В Татарстане при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 15.06.2025

В Татарстане при атаке БПЛА погиб человек

В Татарстане при атаке БПЛА погиб человек, сообщил глава республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:18:00+03:00

2025-06-15T15:18:00+03:00

2025-06-15T17:20:00+03:00

происшествия

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

елабужский район

россия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Татарстане при атаке БПЛА погиб человек, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "Сегодня была совершена очередная атака вражескими беспилотниками на территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.Девять человек госпитализировали. На месте происшествия начался пожар. Его оперативно потушили.Следственный комитет возбудил дело о теракте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250615/bespilotnik--2022912171.html

республика татарстан (татарстан)

елабужский район

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, елабужский район, россия