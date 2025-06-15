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Израильский беспилотник атаковал здание полиции в Тегеране - РИА Новости, 15.06.2025
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16:04 15.06.2025 (обновлено: 16:14 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/bespilotnik-2022971525.html
Израильский беспилотник атаковал здание полиции в Тегеране
Израильский беспилотник атаковал здание полиции в Тегеране - РИА Новости, 15.06.2025
Израильский беспилотник атаковал здание полиции в Тегеране
Израильский БПЛА атаковал здание полиции в Тегеране, несколько силовиков получили ранения, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:04:00+03:00
2025-06-15T16:14:00+03:00
в мире
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Израильский БПЛА атаковал здание полиции в Тегеране, несколько силовиков получили ранения, передает иранское госагентство Fars."В продолжение атак Израиля по иранской территории несколько минут назад здание полиции Тегерана было поражено одним из дронов противника, в результате чего был причинен незначительный ущерб зданию полиции, а несколько силовиков получили ранения", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израильский беспилотник атаковал здание полиции в Тегеране

Израильский беспилотник атаковал здание полиции в Тегеране, есть пострадавшие

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Израильский БПЛА атаковал здание полиции в Тегеране, несколько силовиков получили ранения, передает иранское госагентство Fars.
«
"В продолжение атак Израиля по иранской территории несколько минут назад здание полиции Тегерана было поражено одним из дронов противника, в результате чего был причинен незначительный ущерб зданию полиции, а несколько силовиков получили ранения", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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