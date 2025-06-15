https://ria.ru/20250615/ataka-2022983181.html

В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА

В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025

В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА

Девять из 13 пострадавших при атаке БПЛА в Елабужском районе Татарстана госпитализированы, четверо после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение, сообщили РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:25:00+03:00

2025-06-15T17:25:00+03:00

2025-06-15T17:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

республика татарстан (татарстан)

украина

вооруженные силы украины

елабужский район

россия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Девять из 13 пострадавших при атаке БПЛА в Елабужском районе Татарстана госпитализированы, четверо после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт"."Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую ЦРБ", - говорится в сообщении.Остальные пострадавшие, по данным минздрава, осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение.

https://ria.ru/20250610/bufernye-2021825630.html

республика татарстан (татарстан)

украина

елабужский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика татарстан (татарстан), украина, вооруженные силы украины, елабужский район, россия, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф)