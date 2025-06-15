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В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА
В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА
Девять из 13 пострадавших при атаке БПЛА в Елабужском районе Татарстана госпитализированы, четверо после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение, сообщили РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:25:00+03:00
2025-06-15T17:25:00+03:00
2025-06-15T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Девять из 13 пострадавших при атаке БПЛА в Елабужском районе Татарстана госпитализированы, четверо после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт"."Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую ЦРБ", - говорится в сообщении.Остальные пострадавшие, по данным минздрава, осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение.
https://ria.ru/20250610/bufernye-2021825630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА
Минздрав Татарстана: 9 пострадавших при атаке беспилотников госпитализированы