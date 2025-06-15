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В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 15.06.2025 (обновлено: 17:31 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ataka-2022983181.html
В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА
В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2025
В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА
Девять из 13 пострадавших при атаке БПЛА в Елабужском районе Татарстана госпитализированы, четверо после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение, сообщили РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:25:00+03:00
2025-06-15T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика татарстан (татарстан)
украина
вооруженные силы украины
елабужский район
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Девять из 13 пострадавших при атаке БПЛА в Елабужском районе Татарстана госпитализированы, четверо после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт"."Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую ЦРБ", - говорится в сообщении.Остальные пострадавшие, по данным минздрава, осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение.
https://ria.ru/20250610/bufernye-2021825630.html
республика татарстан (татарстан)
украина
елабужский район
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происшествия, республика татарстан (татарстан), украина, вооруженные силы украины, елабужский район, россия, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Украина, Вооруженные силы Украины, Елабужский район, Россия, Рустам Минниханов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане госпитализировали девять пострадавших при атаке БПЛА

Минздрав Татарстана: 9 пострадавших при атаке беспилотников госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Девять из 13 пострадавших при атаке БПЛА в Елабужском районе Татарстана госпитализированы, четверо после осмотра направлены на амбулаторное наблюдение, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. Он отмечал, что при ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий. По словам Минниханова, всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии. Как сообщал СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
«
"Семь пациентов в состоянии различной степени тяжести направлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
Остальные пострадавшие, по данным минздрава, осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)УкраинаВооруженные силы УкраиныЕлабужский районРоссияРустам МиннихановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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