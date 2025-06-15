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Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
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13:58 15.06.2025 (обновлено: 17:20 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/armija-2022982060.html
Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля
Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля
Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля, заявил в своем обращении к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи командующий армией Ирана Амир РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:58:00+03:00
2025-06-15T17:20:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
амир хатами
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля, заявил в своем обращении к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи командующий армией Ирана Амир Хатами. Ранее в пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил экс-министра обороны Ирана Амира Хатами на пост командующего армией Ирана. До него пост командующего армией занимал Абдулрахим Мусави. Он, в свою очередь, был назначен на пост погибшего утром в пятницу в ходе израильского удара по Ирану начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери. "Отважные бойцы армии Ирана по приказу верховного лидера с первых моментов агрессии… Израиля.., приложив все возможные усилия, с совершенной преданностью защищали священную землю Ирана. И теперь также в полной (боевой - ред.) готовности будут наносить решительные мощные удары по (территории Израиля - ред.)", - приводит слова обращения Хатами агентство Tasnim. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, амир хатами, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Амир Хатами, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля

Командующий Хатами: Иран продолжит наносить удары по территории Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля, заявил в своем обращении к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи командующий армией Ирана Амир Хатами.
Ранее в пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил экс-министра обороны Ирана Амира Хатами на пост командующего армией Ирана. До него пост командующего армией занимал Абдулрахим Мусави. Он, в свою очередь, был назначен на пост погибшего утром в пятницу в ходе израильского удара по Ирану начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери.
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
13 июня, 07:39
"Отважные бойцы армии Ирана по приказу верховного лидера с первых моментов агрессии… Израиля.., приложив все возможные усилия, с совершенной преданностью защищали священную землю Ирана. И теперь также в полной (боевой - ред.) готовности будут наносить решительные мощные удары по (территории Израиля - ред.)", - приводит слова обращения Хатами агентство Tasnim.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана выступит с видеообращением на фоне ударов Израиля
13 июня, 20:08
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Али ХаменеиАмир ХатамиКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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