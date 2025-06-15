https://ria.ru/20250615/armija-2022982060.html

Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля

Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля

Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля, заявил в своем обращении к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи командующий армией Ирана Амир РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:58:00+03:00

2025-06-15T13:58:00+03:00

2025-06-15T17:20:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

али хаменеи

амир хатами

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля, заявил в своем обращении к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи командующий армией Ирана Амир Хатами. Ранее в пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил экс-министра обороны Ирана Амира Хатами на пост командующего армией Ирана. До него пост командующего армией занимал Абдулрахим Мусави. Он, в свою очередь, был назначен на пост погибшего утром в пятницу в ходе израильского удара по Ирану начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери. "Отважные бойцы армии Ирана по приказу верховного лидера с первых моментов агрессии… Израиля.., приложив все возможные усилия, с совершенной преданностью защищали священную землю Ирана. И теперь также в полной (боевой - ред.) готовности будут наносить решительные мощные удары по (территории Израиля - ред.)", - приводит слова обращения Хатами агентство Tasnim. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, амир хатами, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном