Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля
Командующий Хатами: Иран продолжит наносить удары по территории Израиля
© AP Photo / Ohad ZwigenbergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Армия Ирана продолжит наносить удары по территории Израиля, заявил в своем обращении к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи командующий армией Ирана Амир Хатами.
Ранее в пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил экс-министра обороны Ирана Амира Хатами на пост командующего армией Ирана. До него пост командующего армией занимал Абдулрахим Мусави. Он, в свою очередь, был назначен на пост погибшего утром в пятницу в ходе израильского удара по Ирану начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери.
"Отважные бойцы армии Ирана по приказу верховного лидера с первых моментов агрессии… Израиля.., приложив все возможные усилия, с совершенной преданностью защищали священную землю Ирана. И теперь также в полной (боевой - ред.) готовности будут наносить решительные мощные удары по (территории Израиля - ред.)", - приводит слова обращения Хатами агентство Tasnim.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".