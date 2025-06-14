https://ria.ru/20250614/zagryaznenie--2022763515.html

На границе Азербайджана с Ираном не выявили радиационное загрязнение

На границе Азербайджана с Ираном не выявили радиационное загрязнение - РИА Новости, 14.06.2025

На границе Азербайджана с Ираном не выявили радиационное загрязнение

На границе Азербайджана с Ираном радиационное загрязнение не выявлено, говорится в совместной информации МЧС и министерства экологии и природных ресурсов... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:37:00+03:00

2025-06-14T08:37:00+03:00

2025-06-14T08:39:00+03:00

в мире

иран

азербайджан

израиль

рафаэль гросси

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магатэ

обострение конфликта между израилем и ираном

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БАКУ, 14 июн - РИА Новости. На границе Азербайджана с Ираном радиационное загрязнение не выявлено, говорится в совместной информации МЧС и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Ранее источник в госструктурах республики, сообщил РИА Новости, что азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В том числе ударам подвергся ядерный объект в Натанзе. Надземная часть завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Мобильные группы специалистов госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности и Радиационно-химической лаборатории войск Гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана измерили радиационный фон вдоль южных границ страны (граница Азербайджана с Ираном - ред.)… В ходе обследований не было обнаружено какого-либо загрязнения радиационного фона в окружающей среде. Обследования продолжаются на регулярной основе", - говорится в совместном сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/risk-2022760101.html

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в мире, иран, азербайджан, израиль, рафаэль гросси, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном