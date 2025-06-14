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На границе Азербайджана с Ираном не выявили радиационное загрязнение - РИА Новости, 14.06.2025
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08:37 14.06.2025 (обновлено: 08:39 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/zagryaznenie--2022763515.html
На границе Азербайджана с Ираном не выявили радиационное загрязнение
На границе Азербайджана с Ираном не выявили радиационное загрязнение - РИА Новости, 14.06.2025
На границе Азербайджана с Ираном не выявили радиационное загрязнение
На границе Азербайджана с Ираном радиационное загрязнение не выявлено, говорится в совместной информации МЧС и министерства экологии и природных ресурсов... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:37:00+03:00
2025-06-14T08:39:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
израиль
рафаэль гросси
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магатэ
обострение конфликта между израилем и ираном
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БАКУ, 14 июн - РИА Новости. На границе Азербайджана с Ираном радиационное загрязнение не выявлено, говорится в совместной информации МЧС и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Ранее источник в госструктурах республики, сообщил РИА Новости, что азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В том числе ударам подвергся ядерный объект в Натанзе. Надземная часть завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Мобильные группы специалистов госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности и Радиационно-химической лаборатории войск Гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана измерили радиационный фон вдоль южных границ страны (граница Азербайджана с Ираном - ред.)… В ходе обследований не было обнаружено какого-либо загрязнения радиационного фона в окружающей среде. Обследования продолжаются на регулярной основе", - говорится в совместном сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, азербайджан, израиль, рафаэль гросси, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Азербайджан, Израиль, Рафаэль Гросси, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
На границе Азербайджана с Ираном не выявили радиационное загрязнение

На границе Азербайджана с Ираном радиационное загрязнение не выявлено

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном. Архивное фото
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БАКУ, 14 июн - РИА Новости. На границе Азербайджана с Ираном радиационное загрязнение не выявлено, говорится в совместной информации МЧС и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Ранее источник в госструктурах республики, сообщил РИА Новости, что азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В том числе ударам подвергся ядерный объект в Натанзе. Надземная часть завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мобильные группы специалистов госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности и Радиационно-химической лаборатории войск Гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана измерили радиационный фон вдоль южных границ страны (граница Азербайджана с Ираном - ред.)… В ходе обследований не было обнаружено какого-либо загрязнения радиационного фона в окружающей среде. Обследования продолжаются на регулярной основе", - говорится в совместном сообщении.
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В миреИранАзербайджанИзраильРафаэль ГроссиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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