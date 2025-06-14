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СМИ: на западе Ирана в военном гарнизоне прогремел взрыв

СМИ: на западе Ирана в военном гарнизоне прогремел взрыв - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: на западе Ирана в военном гарнизоне прогремел взрыв

Взрыв произошел в военном гарнизоне в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщило иранское агентство Mehr. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:46:00+03:00

2025-06-14T13:46:00+03:00

2025-06-14T13:51:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в военном гарнизоне в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщило иранское агентство Mehr.Агентство опубликовало у себя в Telegram-канале кадры, на которых видны несколько столбов черного дыма, при этом СМИ пишет, что видео было снято "до взрыва в гарнизоне имама Хусейна" в провинции Керманшах.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции