https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html

Фальков рассказал о регулировании количества платных мест в вузах

Фальков рассказал о регулировании количества платных мест в вузах - РИА Новости, 14.06.2025

Фальков рассказал о регулировании количества платных мест в вузах

Регулирование количества платных мест в вузах РФ начнется 1 сентября 2025 года и коснется всех университетов страны, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:17:00+03:00

2025-06-14T03:17:00+03:00

2025-06-14T03:17:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 14 июня – РИА Новости. Регулирование количества платных мест в вузах РФ начнется 1 сентября 2025 года и коснется всех университетов страны, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой. Инициатива направлена на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. "Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, но работу мы уже начали. И у нас есть обстоятельный анализ по всем регионам, по каждому университету. Уже в этом году, используя весь имеющийся подручный инструмент, мы совместно с Рособрнадзором, с нашими коллегами из регионов эту работу начинаем проводить", – сказал министр. Фальков добавил, что регулирование коснется всех вузов, специальностей и направлений подготовки. "Мы понимаем, что наибольшая проблема сосредоточена в двух крупнейших областях образования: это "Экономика и управление" и "Юриспруденция". Это вовсе не означает, что нам не нужны специалисты в этих областях – нужны. Более того, на рынке дефицит квалифицированных юристов, экономистов, менеджеров. Наша задача – отсечь некачественное высшее гуманитарное образование", – сказал министр. Фальков подчеркнул, что за предыдущие десятилетия накопились диспропорции, когда количество тех, кого готовят вузы, очевидным образом не соответствует запросам рынка труда. При этом возникает парадоксальная ситуация, когда по ряду профессий квалифицированных кадров не хватает. "И, соответственно, мы понимаем, что, скорее всего, целый ряд университетов дает не образование хорошее, а просто дипломы о высшем образовании… И здесь вопросы извлечения прибыли мы не должны ставить во главу угла. В первую очередь надо понимать, для чего мы готовим тех или иных специалистов, насколько они востребованы", – заключил глава Минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016932433.html

https://ria.ru/20250318/minobrnauki-2005772623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)