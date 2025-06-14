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ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025

ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки до 520 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:51:00+03:00

2025-06-14T12:51:00+03:00

2025-06-14T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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димитров

красноармейск

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 520 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области."Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

димитров

красноармейск

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, димитров, красноармейск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)