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ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/vsu--2022792843.html
ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 520 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:51:00+03:00
2025-06-14T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
димитров
красноармейск
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 520 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области."Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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россия
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, димитров, красноармейск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Димитров, Красноармейск, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 520 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 520 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияДимитровКрасноармейскУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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