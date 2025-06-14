https://ria.ru/20250614/voyska--2022792252.html

Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР

Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР - РИА Новости, 14.06.2025

Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Зеленый Кут в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:46:00+03:00

2025-06-14T12:46:00+03:00

2025-06-14T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

красноармейск

вооруженные силы украины

димитров

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Зеленый Кут в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы группировки нанесли удары по противнику в районе Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.ВСУ потеряли за сутки в зоне ее ответственности:По данным Минобороны, накануне российская армия освободила три населенных пункта в зоне СВО — Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

димитров

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2025

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донецкая народная республика, россия, безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, димитров