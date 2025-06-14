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Эрдоган высказался об ударах Израиля по ядерным объектам Ирана

Эрдоган высказался об ударах Израиля по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 14.06.2025

Эрдоган высказался об ударах Израиля по ядерным объектам Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил, что удары Израиля по... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:03:00+03:00

2025-06-14T18:03:00+03:00

2025-06-14T18:16:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

обострение конфликта между израилем и ираном

саудовская аравия

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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил, что удары Израиля по ядерным объектам показали угрозу от этой страны для региональной и глобальной безопасности."Эрдоган заявил, что закрытие международным сообществом глаз на оккупацию и геноцид в Палестине привело Израиль к этой незаконной и агрессивной точке. По его словам, в то время, когда продолжаются поиски примирения путем ядерных переговоров между США и Ираном, нападение Израиля на Иран направлено на подрыв мирных усилий, и что атаки, вызвавшие утечку реактивных веществ, еще раз показали угрозу Израиля для региональной и глобальной безопасности",- сообщила канцелярия турецкого лидера.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, реджеп тайип эрдоган, обострение конфликта между израилем и ираном, саудовская аравия