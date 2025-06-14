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Страны ШОС осудили удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
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14:59 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/udary-2022816925.html
Страны ШОС осудили удары Израиля по Ирану
Страны ШОС осудили удары Израиля по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
Страны ШОС осудили удары Израиля по Ирану
Страны Шанхайской организации сотрудничества обеспокоены эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:59:00+03:00
2025-06-14T14:59:00+03:00
в мире
израиль
иран
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шос
оон
обострение конфликта между израилем и ираном
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества обеспокоены эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Ирана, говорится в опубликованном в субботу заявлении Секретариата ШОС. "Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выражают серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале Секретариата ШОС. Отмечается, что "подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана". "Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", - добавили в организации. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, ближний восток, шос, оон, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, ШОС, ООН, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Страны ШОС осудили удары Израиля по Ирану

Страны ШОС решительно осудили удары Израиля по территории Ирана

© Getty Images / Majid SaeediПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Getty Images / Majid Saeedi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества обеспокоены эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Ирана, говорится в опубликованном в субботу заявлении Секретариата ШОС.
"Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выражают серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждают военные удары Израиля по территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале Секретариата ШОС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Отмечается, что "подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава Организации Объединённых Наций (ООН), посягательством на суверенитет Ирана".
"Они наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", - добавили в организации.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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