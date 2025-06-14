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Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК
Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК - РИА Новости, 14.06.2025
Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК
Российские войска нанесли удары по центрам управления ВСУ и объектам ВПК в четырех областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:50:00+03:00
2025-06-14T14:50:00+03:00
2025-06-14T16:15:00+03:00
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по центрам управления ВСУ и объектам ВПК в четырех областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он перечислил пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Харьковская область, Сумская область
Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК
ВС РФ ударили по логистике и ВПК ВСУ в нескольких областях Украины и Краматорске