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Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 14.06.2025 (обновлено: 16:15 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/udary-2022811314.html
Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК
Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК - РИА Новости, 14.06.2025
Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК
Российские войска нанесли удары по центрам управления ВСУ и объектам ВПК в четырех областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:50:00+03:00
2025-06-14T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
украина
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по центрам управления ВСУ и объектам ВПК в четырех областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он перечислил пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
донецкая народная республика
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краматорск, украина, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, россия, харьковская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Харьковская область, Сумская область
Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК

ВС РФ ударили по логистике и ВПК ВСУ в нескольких областях Украины и Краматорске

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по центрам управления ВСУ и объектам ВПК в четырех областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Он перечислил пораженные цели:
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияХарьковская областьСумская область
 
 
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