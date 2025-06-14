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Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК

Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК - РИА Новости, 14.06.2025

Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК

Российские войска нанесли удары по центрам управления ВСУ и объектам ВПК в четырех областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:50:00+03:00

2025-06-14T14:50:00+03:00

2025-06-14T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по центрам управления ВСУ и объектам ВПК в четырех областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он перечислил пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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краматорск, украина, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, россия, харьковская область, сумская область