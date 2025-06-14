https://ria.ru/20250614/turtsiya-2022858998.html

В Турции не зафиксировали повышения уровня радиации после ударов по Ирану

В Турции не зафиксировали повышения уровня радиации после ударов по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025

В Турции не зафиксировали повышения уровня радиации после ударов по Ирану

Турция по состоянию на 14 июня не зафиксировала на своей территории повышения уровня радиации на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщило местное управление по... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:19:00+03:00

2025-06-14T20:19:00+03:00

2025-06-14T20:37:00+03:00

в мире

турция

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

корпус стражей исламской революции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940985339_4:0:735:411_1920x0_80_0_0_6c5b09154415c9e32bcf6a45b9c4ff7a.png

АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Турция по состоянию на 14 июня не зафиксировала на своей территории повышения уровня радиации на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщило местное управление по ядерному регулированию."Уровень радиации в воздухе постоянно измеряется Сетью системы радиационного мониторинга и предупреждения (RADISA), которая насчитывает 239 станций по всей Турции, данные передаются в центр управления по ядерному регулированию и отслеживаются в режиме реального времени. По состоянию на 14 июня 2025 года в нашей стране не наблюдается повышения уровня радиации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

турция

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции